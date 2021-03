Lady Gaga e Adam Driver nelle prime foto dal set di House of Gucci

Dopo averla vista scorrazzare per le strade di Roma in abito leopardato e tacchi alti, Lady Gaga ha fatto la sua comparsa sul set di House of Gucci, nuovo film di Ridley Scott che ricostruisce l'omicidio di Maurizio Gucci, nei panni di Patrizia Reggiani. Con lei Adam Driver nel ruolo di Maurizio Gucci.

Lady Gaga e Adam Driver vengono immortalati mentre si abbracciano su un terrazzo di Gressoney. Lui indossa la tuta da sci e un maglione di lana, mentre Lady Gaga, coi capelli scuri, ha un voluminoso colbacco di pelo bianco.

Jared Leto in Italia per le riprese di House of Gucci: "Ciao" da Roma (FOTO)

House of Gucci, film sull'assassinio di Maurizio Gucci su mandato della moglie Patrizia Reggiani vanta un supercast composto da Lady Gaga, Jeremy Irons, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney.

Al centro del lungometraggio diretto da Ridley Scott ci sarà la storia di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.

La sceneggiatura è firmata da Roberto Bentivegna che si è ispirato al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour e Greed scritto da Sara Gay Gorden.