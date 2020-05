Ladies Who Punch: il libro sulla creazione di The View diventa una miniserie

Il libro Ladies Who Punch, che racconta la storia della creazione di The View, verrà adattato in una serie televisiva.

Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of 'The View', il libro che racconta il dietro le quinte del famoso talk show, diventerà una miniserie prodotta da PictureStart, la casa di produzione fondata da Erik Feig, l'ex capo di Lionsgate Motion Picture Group.

Il progetto porterà quindi sul piccolo schermo gli aneddoti e i segreti che hanno già scatenato nel 2019 i commenti sui social media e delle star del piccolo schermo.

Chief Ramin Stoodeh, a capo della redazione di New York di Variety, ha scritto il libro Ladies Who Punch usando il materiale ottenuto da oltre 150 interviste. Tra le pagine si approfondisce la vita di chi lavora dietro le quinte di The View, il programma creato nel 1997 da Barbara Walters per dare spazio alle opinioni delle donne riguardanti la politica e la cultura pop.

Lo show ha però dato vita a una lotta per il potere e il controllo tra Walters e le conduttrici Rosie O'Donnell, Whoopi Goldberg, Joy Behar, Elisabeth Hasselbeck e Star Jones.

Ryan Lindenberg, vice presidente di PictureStart, ha dichiarato: "Tutto è iniziato con una scommessa che nessuno pensava potesse funzionare, ma quando l'iconica Barbara Walters ha creato 23 anni fa The View ha inoltre iniziato una conversazione che non ha smesso di lasciare il segno, attirare gli spettatori e gli ospiti di tutto il mondo e rimanere culturalmente rilevante. L'incredibile libro di Ramin è perfetto per dare vita a una serie in grado di creare dipendenza, coinvolgente, intelligente e provocatoria che terrà in tensione gli spettatori, che vorranno saperne di più".