La vita in diretta, la puntata di oggi 16 settembre non andrà in onda: questo perché...

La prima puntata de La Vita in Diretta che sarebbe dovuta andare in onda oggi, 16 settembre, non ci sarà. Ecco spiegato il motivo.

Lo scorso 9 settembre è ritornata sui Rai uno La Vita in Diretta, celebre talk show condotto ormai da diverse edizioni da Alberto Matano. Il noto conduttore però aveva già reso noto in precedenza che la corsa di questa nuova edizione avrebbe subito un arresto temporaneo.

La vita in diretta è in stop: ecco perché

Tutti coloro che stanno aspettando il pomeriggio di oggi 16 settembre 2024 per assistere alla consueta puntata de La Vita in Diretta, troveranno una sgradita sorpresa. A quanto pare infatti il programma suddetto non andrà in onda a causa di un cambio di palinsesto in favore di un evento ben specifico. Sembra infatti che al suo posto verrà trasmesso un evento del Quirinale, andando a consultare direttamente la guida TV è possibile notare che nello specifico si tratterà di "Tutti a scuola", per inaugurare il nuovo anno scolastico in compagnia del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Alberto Matano fa coming out in diretta da "adolescente ho vissuto l'omofobia sulla mia pelle"

Tra il pubblico saranno presenti studenti provenienti da tutta Italia, con la conduzione di Eleonora Daniele. Il tutto inizierà precisamente alle 16.30. Il programma sarà nuovamene in onda domani, sempre alla stessa ora, per raccontare gli eventi e i fatti di cronaca più avvincenti del momento sempre con la conduzione di Alberto Matano.