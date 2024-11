La Talpa, Veronica Peparini, le urla e l'attacco di panico: "Non voglio stare qui!"

La nuova versione de La Talpa continua la sua corsa nel lunedì sera di Canale 5. La puntata che è andata in onda lunedì 18 novembre ha regalato la solita dose di prove, di sospetti e litigi ma è stata segnata in particolar modo da un attacco di panico da parte di Veronica Peparini. La ballerina, che è stata anche coach di Amici, e compagna di Andreas Muller si è lasciata sopraffare dalle emozioni per la prova a cui stava partecipando tanto da chiedere di lasciare il gioco. Necessario l'intervento di Diletta Leotta e del compagno.

La Talpa: la crisi di Veronica Peparini durante la prova

I concorrenti hanno indossato degli occhiali scuri e sono rimasti sospesi nel vuoto. Loro stessi hanno stabilito le altezze da cui lasciarsi cadere, stilando una classifica della fiducia. Al punto più alto ci sono state Orian e Elisa Di Francisca, entrambe sospettate di essere la talpa. La prova consisteva nel lasciarsi cadere facendo in modo tale da guadagnare più soldi da aggiungere al montepremi. Qui è cominciato il difficile momento per Veronica Peparini: "Mi viene da piangere, voglio andare a casa, non ci voglio stare qua" ha urlato la coreografa.

Ancora con gli occhi coperti, la donna non ha resisto alla tensione e si è lasciata cogliere (impreparata) dalla paura di cadere e dall'altezza. Dato che ha gridato di voler abbondonare la prova, è stato necessario l'intervento sia della presentatrice che del compagno della Peparini. E, incoraggiata dalle parole del ballerino, ha deciso di farsi forza e portare a termine l'impresa. "Ho sentito che lui mi urlava di andare e l'ho fatto", ha spiegato la coreografa in una clip dopo la prova. "Veronica non è una persona paurosa. Ha affrontato di peggio nella vita, come un parto gemellare" aggiunge Andreas. "In realtà è solo paranoica" ha detto il ballerino dopo che la compagna ha superato la sfida. L'unica a decidere di non partecipare è stata Marina La Rosa. "Ho paura dei tuffi, rinuncio, possono anche pensare che sono io la talpa" ha commentato la ex gieffina.