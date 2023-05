La strage di Erba: è in sviluppo una nuova serie prodotta da Cattleya

È ufficialmente in sviluppo una nuova serie prodotta da Cattleya sulla strage di Erba: attualmente sarebbe in fase di scrittura.

Dopo i successi di Gomorra, ZeroZeroZero e Django, Cattleya - parte di ITV Studios - e gli autori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli tornano a collaborare su un progetto complesso che racconterà la strage di Erba, una pagina nera dell'Italia ancora molto presente nel dibattito pubblico.

Nel dicembre del 2006 in una piccola palazzina di Erba, in provincia di Como, quattro persone vengono barbaramente assassinate, tre donne e un bambino. Da allora oltre 16 anni di processi, dibattimenti, confessioni e polemiche. La strage di Erba resta uno dei fatti di cronaca più inquietanti di sempre ed è tornato recentemente a far parlare di sé.

Sul progetto, che è attualmente in fase di scrittura, Cattleya è in trattativa con un committente. A proposito della serie Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, afferma: "Ci sono in Italia casi di cronaca che oltre a contenere un elemento di mistero permettono di gettare una luce sugli aspetti più profondi e contradditori della nostra società. Erba è certamente uno di questi."

Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli aggiungono: "Un condominio come mille altri, la convivenza a volte difficile tra famiglie diverse, una giovane donna italiana sposata con un giovane uomo tunisino, la madre di lei, i vicini del piano superiore, un bambino di soli due anni. Una sera la casa piomba nell'oscurità e vengono uccise 4 persone. Che cosa è successo? Chi abitava in quel condominio? Quali tensioni si erano accumulate? La strage di Erba è l'incubo di chiunque abiti in un condominio, la società moderna ha perso in gran parte l'aspetto comunitario. Siamo tutti più soli. Forse i nostri vicini neppure li salutiamo. Ma nelle nostre case e nelle loro, cosa accade?"