La strada di casa 2, la trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 l'ultima puntata de La strada di casa 2, la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere: ecco la trama.

La strada di casa 2 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la sesta e ultima puntata della nuova stagione, ancora con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere pronti a chiudere una seconda stagione piena di colpi di scena e di soddisfazioni in fatto di ascolti.

La trama del sesto e ultimo episodio vede Fausto (Alessio Boni) arrivare finalmente a conoscere la verità, su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quello che è accaduto alla cascina Marta. Quello che scoprirà, però, minerà tutte le sue certezze. Forse a commettere l'omicidio è stata l'ultima persona al mondo di cui Fausto sospetterebbe, ma non c'è solo questo: su di lui e la sua famiglia incombe una minaccia ancora più grave e gli rimane pochissimo tempo per far ritrovate la strada di casa a tutti i suoi cari.

Nel cast della stagione 2, diretta da Riccardo Donna, abbiamo ritrovato, oltre ad Alessio Boni, anche Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, con la partecipazione di Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia.