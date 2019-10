La strada di casa 2, la trama della terza puntata, stasera su Rai1

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 la terza puntata de La strada di casa 2, la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere: ecco la trama.

La trama della terza puntata: Fausto non può credere che suo figlio Lorenzo abbia davvero fatto del male a Irene, un'apparente coincidenza sembra dargli ragione, un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. Fausto si convince che sia questa la pista giusta e chiede a Baldoni di aiutarlo e fidarsi di lui. Ma le loro ricerche finiscono con una tragica scoperta: distrutta dal tradimento di Lorenzo, Irene ha lasciato un biglietto d'addio e si è uccisa, gettandosi in un fiume. Il dolore cala sulla Cascina Morta, ma sarà proprio questa la verità?

Nel cast della stagione 2, diretta da Riccardo Donna, ritroveremo, oltre ad Alessio Boni, anche Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, con la partecipazione di Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia.