La strada di casa 2, la trama della quinta puntata, stasera su Rai1

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 la quinta puntata de La strada di casa 2, la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere: ecco la trama.

La strada di casa 2 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la quinta puntata della nuova stagione dopo una settimana di pausa, ancora con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere protagonisti di quella che si annuncia una puntata piena di colpi di scena.

Da dove riprenderà la trama? Da Fausto Morra (Alessio Boni), che viene arrestato perchè trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un'arma in mano. Durante l'interrogatorio il commissario Leonardi smaschera Fausto che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembra congiurare contro di lui, alla fine sarà la scientifica a scagionarlo: l'ora del decesso della vittima, infatti, risulta essere precedente al suo ritrovamento sul luogo del delitto. Ma la verità è ancora lontana e Fausto lo sa bene.

Nel cast della stagione 2, diretta da Riccardo Donna, ritroveremo, oltre ad Alessio Boni, anche Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, con la partecipazione di Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia.