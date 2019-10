La strada di casa 2, la trama della quarta puntata, stasera su Rai1

La strada di casa 2 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la quarta puntata della nuova stagione, ancora con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere protagonisti.

La trama della quarta puntata: Lorenzo si mette sulle tracce di Davide, che sembra scomparso, dopo un avvistamento in autogrill. Fausto Morra (Alessio Boni) e Gloria (Lucrezia Lante della Rovere) sono alle prese con un altro dramma: la figlia Milena non è sparita ma è rimasta vittima di un tragico incidente. Operata d'urgenza in ospedale, la ragazza mostra dei misteriosi segni sul collo, che fanno sospettare di Valerio. L'uomo, che ha da tempo una relazione con lei, l'avrebbe investita con l'auto aziendale dopo aver cercato di aggredirla perché la ragazza non rivelasse niente di quanto scoperto sulle materie prime importate.

Nel cast della stagione 2, diretta da Riccardo Donna, ritroveremo, oltre ad Alessio Boni, anche Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, con la partecipazione di Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia.