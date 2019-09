La strada di casa 2, seconda puntata stasera su Rai1: le anticipazioni

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 la seconda puntata de La strada di casa 2, la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere: ecco le anticipazioni.

La strada di casa 2 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata della nuova stagione, dopo aver quasi vinto la gara di ascolti della scorsa settimana (seconda solo alla partita di Champions su Canale 5) con oltre 3 milioni di spettatori.

Le anticipazioni del secondo episodio parlano di una famiglia Morra ancora alle prese con l'elaborazione di quanto accaduto: Lorenzo (Eugenio Franceschini) è stato arrestato e accusato della scomparsa di Irene, nonostante Viola (Sabrina Martina) sia pronta a giurare di averla vista quella sera mentre tentava di sfuggire alle ricerche della polizia.

C'è una pista, però, che potrebbe portare alla scarcerazione di Lorenzo, e viene indicata da Fausto (Alessio Boni): l'acquisto di alcuni farmaci contro le crisi epilettiche gli fa dedurre che Irene sia legata alla scomparsa di Davide, il bambino sparito dalla casa famiglia in cui proprio lei faceva volontariato. E questo non è tutto, perchè oltre alla vicenda di Lorenzo, i guai della famiglia Morra sembrano continuare anche in campo finanziario...

Nel cast della stagione 2, diretta da Riccardo Donna, ritroveremo, oltre ad Alessio Boni, anche Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini, con la partecipazione di Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Massimo Poggio, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia.