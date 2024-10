La star de I leoni di Sicilia Michele Riondino sarà Antonio Vivaldi nel film Primavera

Michele Riondino interpreterà il compositore e violinista italiano Antonio Vivaldi in Primavera, film tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa.

Antonio Vivaldi, il compositore e violinista barocco italiano autore de "Le quattro stagioni", sarà interpretato da Michele Riondino in Primavera, il film d'esordio di Damiano Michieletto, un importante regista d'opera. La Memento International si è aggiudicata il film, le cui riprese inizieranno questo mese a Roma e a Venezia.

Primavera è stato scritto da Ludovica Rampoldi, la pluripremiata sceneggiatrice de Il traditore e Gomorra - la serie, tra gli altri. La sceneggiatura è liberamente adattata dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, acclamato dalla critica e vincitore del Premio Strega 2009.

Di cosa parla il film?

La sinossi recita: "Ambientato nella Venezia del XVIII secolo, Primavera segue Cecilia, una ventenne virtuosa del violino che vive all'orfanotrofio Pièta. Nonostante il suo talento, Cecilia rimane confinata nell'orfanotrofio, sapendo che il matrimonio è l'unica via d'uscita. Tuttavia, la sua vita subisce una svolta dopo l'incontro con Antonio Vivaldi, un compositore brillante e ambizioso che diventa il nuovo insegnante di violino. Guidata da Vivaldi e dalla sua musica, Cecilia trova la forza di sfidare il destino che un tempo sembrava inevitabile". Primavera è interpretato dalla Modesta de L'arte della gioia, Tecla Insolia, nel ruolo di Cecilia e dal già citato Michele Riondino, noto per aver recitato in Palazzina Laf, nella serie di successo I leoni di Sicilia e ne Il giovane Montalbano, tra i tanti titoli rinomati a cui ha preso parte.

Come regista d'opera, Michieletto ha collaborato con i maggiori teatri lirici italiani e internazionali, dal Teatro alla Scala di Milano alla Royal Opera House di Londra, dal Teatro La Fenice di Venezia alla Staatsoper di Berlino, oltre all'Opéra Bastille di Parigi.

"Sento l'adrenalina, avendo desiderato a lungo di fare un lungometraggio: a quasi 50 anni sto scoprendo nuovi linguaggi con cui cui mettermi alla prova", ha detto Michieletto, che ha elogiato il suo cast, soprattutto Insolia per la sua 'freschezza, la sua fragilità nascosta e la sua imprevedibilità'.

"Cecilia si sente indesiderata (...) ma ha un carattere grintoso (...) ed è l'unica persona a tenere testa a Vivaldi che, a sua volta, è l'unico a riconoscere il suo talento. È un incontro di anime alla ricerca dell'amore", ha aggiunto Michieletto.

Primavera è prodotto da Indigo Film production, la stessa che ha realizzato La grande bellezza e Youth - La giovinezza, e coprodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, che distribuirà il film in Italia, e dalla francese Moana Films. Diaphana Distribution distribuirà il film in Francia.