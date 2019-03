La scomparsa di Maddie McCann: il trailer della docu-serie in arrivo su Netflix

La Scomparsa di Maddie McCann è la nuova docu-serie prodotta da Netflix in arrivo dal 15 marzo sulla piattaforma di streaming e di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il video mostra in che modo si affronterà la ricostruzione del tragico evento avvenuto in Portogallo nel 2007 quando, da un resort turistico, è scomparsa misteriosamente la bambina che, all'epoca, aveva solo tre anni. La polizia ha indagato su più sospetti e un investigatore, nel trailer, ammette: "Mi sono occupato di migliaia di casi, ma con quello di Madeleine ho visto le cose peggiori che un essere umano possa vedere".

Tra i sospettati c'erano anche i genitori della piccola Maddie e il documentario sembra affronterà le varie ipotesi compiute dalla polizia, approfondendo il lavoro degli agenti, il rapporto con i mezzi di comunicazione e la terribile ipotesi che la piccola sia stata vittima di un predatore sessuale presente nell'area.

Ecco il trailer: