La Scelta: Ezio Mauro intervista Isabel Allende, stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3, in seconda serata alle 23:15, va in onda La scelta: Ezio Mauro intervista Isabel Allende sul sacrificio dell'ex Presidente del Cile Salvador Allende.La grande scrittrice ripercorre in un intenso faccia a faccia la storica scelta del leader socialista, suo parente, di morire pur di non consegnarsi al nemico durante il golpe del 1973, segnando per sempre la storia del Cile e del mondo.

Quarto appuntamento con le interviste esclusive di Ezio Mauro per La Scelta, una produzione Rai Approfondimento e Stand by me, che esplora alcune decisioni che hanno segnato la storia dell'Italia e del mondo. Nella puntata, in onda stasera l'intervista esclusiva alla scrittrice di fama mondiale Isabel Allende, cugina di secondo grado di Salvador Allende, che racconta la scelta epocale dell'ex Presidente cileno di morire nel Palazzo Presidenziale, preso d'assalto dalle forze armate durante il golpe del 1973, pur di non consegnarsi al nemico.

A cinquant'anni dalla sua scomparsa, si ripercorrono gli avvenimenti di quel fatidico 11 settembre 1973 a Santiago del Cile, quando l'allora Presidente Salvador Allende, che Isabel Allende conosceva bene ed era solita chiamare "zio", scelse di morire piuttosto che consegnarsi alle truppe guidate dal Generale Augusto Pinochet, deciso a rovesciare il legittimo governo bombardando la residenza presidenziale. Un racconto della della sua idea di democrazia che l'ha portato a non arrendersi, anche quando tutto era perduto. Da quel giorno, con la morte del Presidente, ha avuto inizio uno dei periodi più bui nella storia del Cile: la dittatura feroce del Generale Pinochet, durata fino all'11 marzo 1990.

Arricchiscono la narrazione le testimonianze di Pedro Guerra Figueroa, ex giovane militante socialista che l'11 settembre 1973 cercò, insieme ai suoi compagni, di far fuggire Salvador Allende; del giornalista Paolo Hutter che racconta invece la sua esperienza da detenuto nello Estadio Nacional di Santiago del Cile durante il golpe; e di Alessandro Guida, professore di Storia delle relazioni interamericane presso l'Università di Napoli "L'Orientale", che tratteggia quella complessa fase di passaggio dal governo di Salvador Allende alla dittatura militare del generale Augusto Pinochet.