La Porta Segreta: Giovanni Muciaccia e le Mummie oggi su Rai2

Oggi pomeriggio alle 17,10 prosegue su Rai2 il viaggio de "La Porta Segreta" il nuovo programma condotto da Giovanni Muciaccia. Protagoniste della sesta e ultima puntata saranno le mummie, corpi sospesi nel tempo che sfidano l'eternità, spoglie umane strappate al ciclo naturale grazie a tecniche di conservazione incredibilmente sofisticate. Le mummie che sono giunte fino a noi costituiscono un patrimonio culturale inestimabile che chiama in causa la religione, il mito, il potere e soprattutto il mistero. Per conoscerle meglio, Giovanni Muciaccia ci guiderà in un viaggio attraverso varie città italiane, in luoghi fortemente evocativi e simbolici.

A Torino, seguendo il "caso delle mummie ritrovate" all'interno del Museo Egizio, esploreremo i segreti dell'antica civiltà dei faraoni; a Roma osserveremo da vicino la Cripta dei Frati Cappuccini, considerata una vera opera d'arte grazie alle sue decorazioni realizzate con ossa umane; infine, a Venezia, sull'isola di San Lazzaro degli Armeni, scopriremo la storia di una delle mummie meglio conservate al mondo. Ma anche la chiesa si interroga su questo tema: il neurologo Carlo Jovine analizzerà il fenomeno dei corpi incorrotti, le spoglie dei santi che si sono conservate perfettamente anche dopo la morte.

Quello che è innegabile, però, è il fascino che le mummie esercitano da sempre su di noi: il critico cinematografico Steve Della Casaspiegherà perché le mummie sono diventate protagoniste di film di grande successo e perché, nonostante il timore che incutono, tutti noi continuiamo a rimanerne conquistati.