La Porta Segreta: Giovanni Muciaccia racconta il cibo oggi su Rai2

Oggi su Rai2 alle 17,10 prosegue su Rai2 il viaggio de La Porta Segreta, il nuovo programma condotto da Giovanni Muciaccia. Protagonista della terza puntata sarà il cibo, gli alimenti che non solo ci nutrono, ma che ci appagano e ci accompagnano ogni giorno nella nostra vita di relazioni.

Per approfondire uno dei temi più affascinanti della nostra quotidianità, Giovanni Muciaccia ci guiderà in un viaggio attraverso varie città italiane, in luoghi fortemente evocativi e simbolici. Tra i ruderi della Villa dei Quintili di Roma scopriremo quali erano i sapori ormai dimenticati della cucina degli antichi romani; a Milano indagheremo tutti i segreti della tavola più famosa della storia dell'arte, quella dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci; a Napoli, invece, davanti a un sontuoso banchetto borbonico cercheremo di capire in che modo le nostre tradizioni gastronomiche si sono evolute nel corso dei secoli per arrivare fino ai nostri giorni.

Ma anche il modo di stare a tavola ha conosciuto continui cambiamenti nella storia. Viaggiando tra le tavole storiche perfettamente apparecchiate e conservate al Castello Sforzesco di Milano potremo capire quanto fosse diversa la convivialità intorno al cibo in epoche come il Rinascimento o l'Ottocento. Infine, l'antropologo Marino Niola cercherà di tirare le somme del nostro rapporto odierno con il cibo: istintivo, emotivo, complesso, sicuramente fondamentale. La Porta Segreta è un programma di Carlotta Ercolino, Davide Fiorani, Lillo Iacolino, Giovanna Serpico condotto da Giovanni Muciaccia, con la regia di Andrea Menghini e Manola Romizi.