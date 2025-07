La notte nel cuore torna su Canale 5 dopo la pausa: cosa succederà nella puntata di martedì 15 luglio?

La notte nel cuore, la serie turca che tiene solitamente compagnia al pubblico di Canale 5 la domenica sera,torna in TV nella prima serata di questo martedì 15 luglio per recuperare la puntata non andata in onda lo scorso weekend.

Le anticipazioni de La notte nel cuore di stasera

Tahsin è ospite a cena dei Sansalan quando Esa torna a casa, furioso, e pretende di vedere Nuh. Lo affronta e lo minaccia: ha superqto il segno e ora lui potrebbe rivelare la sua vera identità.

Nuh si rivolge con tono accusatorio a Sumru: forse sarà lei a svelare l'arcano? Lei, in un crescendo di tensione, sviene, sbatte la testa e viene portata in ospedale.

I due gemelli vanno a trovarla mentre è in terapia intensiva, mentre Nihayet appare inconsolabile e si addossa la colpa di quanto successo.

Nel frattempo, Hikmet, sospettosa e diffidente, vuole vederci chiaro e parte per Aksu, alla ricerca di risposte sulla vera identità dei due gemelli. Di ritorno da Kayseri medita vendetta contro Sumru: ora anche lei è a conoscenza della sua complicata storia familiare.

Nuh e Melek intanto continuano a sperare che la loro madre li riconosca pubblicamente, ma Sumru si limita ancora a clandestine manifestazioni d'affetto, nonostante vorrebbe urlare al mondo la verità. Cihan comunica al padre la sua decisione di divorziare da Sevilay. Questo apre finalmente la strada a una relazione della donna con Nuh? Lui tenta un riavvicinamento, lei si sottrae solo in relazione alla condizione di donna ancora sposata.

Samet propone a Tahsin di entrare in società, e lui accetta, per rancore nei confronti dei Sansalan e perchè conosce i suoi guai finanziari.

Tahsin inoltre si troverà anche a dover aiutare Nuh, aggredito da uomini assoldati da Esat. Durante la sua permanenza, Nuh scopre che l'uomo è a conoscenza del segreto che Sumru ha sempre gelosamente custodito.

Come finisce la puntata di martedì 15 luglio

Cihan, ormai separato da Sevilay, assume Melek come sua assistente, nonostante la decisione sia osteggiata da tutti. Nuh decide di vendicarsi di Esat, facendolo rapire, ma è Hikmet a far tremare casa Sansalan.

Tornata dal suo viaggio, racconta una storia davanti a Samet e Sumru: una sua conoscente, ora sposata, ha avuto due gemelli in giovane età ma ha deciso di abbandonarli. Scoperta dal marito, la donna è stata cacciata di casa. Poi Hikmet domanda a Samet: se scoprisse che Sumru, per esempio, tiene nascosti due figli da circa 30 anni, come reagirebbe?