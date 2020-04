La notte di San Lorenzo: stasera su Rai Movie il film di Paolo e Vittorio Taviani

La notte di San Lorenzo, in onda stasera su Rai Movie alle 21:10, è uno dei modi in cui anche la RAI festeggia oggi, 25 aprile 2020, il 75° Anniversario della Liberazione d'Italia.

Nono film diretto, nel 1982, da Paolo e Vittorio Taviani, La notte di San Lorenzo è un affresco della vita nella campagna toscana durante l'estate del '44, ma è anche il racconto corale della strage compiuta dai nazisti nella cattedrale del paese di San Miniato nel 1944, unanimemente considerato tra i capolavori dell'arte cinematografica contemporanea, una perfetta sintesi tra rievocazione storica e rappresentazione epica.

La notte di San Lorenzo : locandina originale

La notte di San Lorenzo ha vinto il Premio Speciale della Giuria a Cannes nel 1982, il Nastro D'argento per la miglior regia nel 1983 e nello stesso anno ben 5 David di Donatello - Miglior regia, Miglior film, Migliore produzione, Migliore fotografia, Miglior montaggio - e il Globo d'oro come Miglior film. Nel 2018, nell'ambito dell'annuale Festival di Venezia, il film si è aggiudicato il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato.