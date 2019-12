La Mosca film Collection in DVD e Blu-ray, una clip esclusiva dagli extra

Dal 12 dicembre Midnight Classic presenta La Mosca film Collection in DVD e Blu-ray, ecco una clip tratta dagli extra del box completo della saga in versione restaurata.

La Mosca film collection, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, contiene i cinque film dell'intera saga de La Mosca. Il cofanetto è disponibile in versione restaurata in un box completo ricco di extra, in arrivo in DVD e Blu-ray il 12 dicembre.

Koch Media Italia ha inserito nel suo catalogo di cult horror, la Midnight Classic. La Mosca Film Collection, una collection che racchiude tutte le pellicole della saga. La trilogia classica degli anni sessanta che comprende L'esperimento del dottor K. diretto nel 1958 da Kurt Neumann. La vendetta del dottor K. del 1959 diretto da Edward Bernds. La maledizione della mosca film del 1965 diretto da Don Sharp. In più nel cofanetto sono compresi gli spettacolari film degli anni ottanta La mosca diretto da David Cronenberg nel 1986. La mosca 2 del1989) diretto da Chris Walas.

Midnight Classics offre ai fan dell'horror i cinque film della saga, per la prima volta raccolti in HD in un box da collezione impreziosito dalla copertina esclusiva disegnata dal famoso illustratore Enzo Sciotti. I master utilizzati sono gli unici messi a disposizione da Fox al momento e di cui si è avvalsa anche SHOUT Factory in America per il suo prestigioso cofanetto.

Dal punto di vista audio, le colonne italiane di tutti i film sono state restaurate e rimasterizzate. Per La Mosca di Cronenberg si è provveduto a realizzare anche un nuovo remix italiano 5.1. Come se non bastasse, sarà presente un booklet di 24 pagine, una cartolina da collezione e ricchi contenuti, da uno di questi "The Fly Papers", focalizzato sull'intera serie de La Mosca, è tratta la video clip che vi presentiamo in esclusiva.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI DEI FORMATI DVD e BLU-RAY:

Audio DVD

DISCO 1 DVD: Italiano 2.0 Dolby Digital, Inglese 2.0 Dolby Digital

DISCO 2 DVD: Italiano 2.0 Dolby Digital, Inglese 2.0 Dolby Digital

DISCO 3 DVD: Italiano 2.0 Dolby Digital, Inglese 2.0 Dolby Digital

DISCO 4 DVD: Italiano 5.1 Dolby Digital, Italiano 5.1 DTS, Inglese 5.1 Dolby Digital

DISCO 5 DVD: Italiano 2.0 Dolby Digital, Inglese 2.0 Dolby Digital

DISCO 6 DVD: Inglese 2.0 Dolby Digital

Audio BLU-RAY

DISCO 1 BD: Italiano 2.0 DTS-HD, Inglese 2.0 DTS-HD

DISCO 2 BD: Italiano 2.0 DTS-HD, Inglese 2.0 DTS-HD

DISCO 3 BD: Italiano 2.0 DTS-HD, Inglese 2.0 DTS-HD

DISCO 4 BD: Italiano 5.1 DTS-HD, Inglese 5.1 DTS-HD

DISCO 5 BD: Italiano 2.0 DTS-HD, Inglese 2.0 DTS-HD

DISCO 6 BD: Inglese 2.0 Dolby Digital

Extra DVD e BD

Disco numero 1

Commento audio sottotitolato di David Hedison e David Del Valle

Biografia di Vincent Price

Acchiappamosche: catturare un classico

Cinegiornale Fox

Disco numero 4

Commento audio sottotitolato del regista David Cronenberg

Il museo di storia naturale di Brundle

Test film: effetti speciali

Scene tagliate

Scene estese

Press Kit

Teaser

Disco numero 5

Commento audio sottotitolato del regista Chris Walas e dell'archivista storico del film Bob Burns

Finale alternativo

Scena tagliata

Masterclass del compositore con Christopher Young

Diario di produzione del film

Dietro le quinte di "La mosca 2"

Confronto tra storyboard e film

Galleria immagini

Teaser

Disco numero 6

La paura della carne: il making of di "La Mosca"

Trasformazioni: documentario retrospettivo su "La Mosca 2"

The fly papers: documentario sul più spaventoso insetto mai volato a Hollywood