La morte della Principessa Diana al centro di una nuova docuserie

La morte della Principessa Diana sarà al centro di una nuova docuserie che verrà prodotta da EverWonder Studio, fondata da Ian Orefice e finanziata dalla RedBird IMI di Jeff Zucker, in collaborazione inoltre con Empress Films di Emma Cooper, già nel team della produzione di Depp vs. Heard e The Mystery of Marilyn Monroe.

Il titolo del progetto sarà Who Killed Diana? e proporrà dei contenuti inediti a distanza di quasi 30 anni dall'incidente avvenuto a Parigi.

I primi dettagli del progetto

La docuserie sulla principessa Diana esplorerà le circostanze riguardanti l'incidente avvenuto il 31 agosto 1997 attraverso anche interviste rare e inedite con varie fonti collegate all'evento mortale.

L'obiettivo è di gettare nuova luce sul caso che ha catturato l'attenzione del mondo negli ultimi decenni. Cooper sarà impegnata come regista e produttrice del progetto che sta venendo proposto in queste settimane ai network e alle piattaforme di streaming.

La docuserie su Diana segue quella su Jill Dando, proseguendo la serie di progetti di EverWonder ed Empress dedicati alla sconvolgente morte di figure iconiche, nella speranza di scoprire nuove informazioni su quanto accaduto.

Da The Queen a The Crown 6: come Peter Morgan ha (ri)scritto l'addio di Diana

Le dichiarazioni

Jon Adler, responsabile dello sviluppo dei contenuti realizzati da EverWonder, ha ricordato che Emma ed Empress Films hanno stabilito uno standard molto alto per quanto riguarda la qualità del lavoro compiuto nell'analizzare e indagare su morti note e al centro delle notizie di cronaca attraverso "un accesso senza precedenti e una narrazione di primo livello", aggiungendo poi: "Crediamo entrambi che l'approccio e l'accesso siano essenziali. Questo nuovo franchise non rivisiterà semplicemente le morti di figure famose, ma guiderà in modo attivo la narrazione con nuove voci ed elementi inediti su dettagli coinvolgenti e complessi".

Emma Cooper ha aggiunto: "Esplorare donne leggendarie attraverso dei documentari di giornalismo investigativo è una mia passione. Proprio come abbiamo fatto con The Mystery of Marilyn Monroe, abbiamo preso una storia che il mondo pensava di conoscere e abbiamo scoperto delle verità nascosto. Mi impegno ad avvicinarmi alla storia di questa donna iconica con prospettive fresche, nuove voci e informazioni mai raccontate. Non avrei potuto chiedere dei partner migliori rispetto a Ian, Jon e l'intero team di Everwonder, che sono diventati dei veri collaboratori".