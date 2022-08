La Mantide, da stasera su Canale 5 la serie con Carole Bouquet: trama della prima puntata

Stasera su Canale 5 in prima serata debutta La Mantide, miniserie-thriller che vede protagonista Carole Bouquet. Un mix di suspence ed emozioni che promettono di appassionare lo spettatore fino all'ultimo fotogramma.

La trama della prima puntata

Il capitano Feracci e la sua squadra al numero 36 di Quai des Orfèvres stanno indagando su una misteriosa serie di omicidi, copie perfette degli assassinii perpetrati da Jeanne Deber, detta la Mantide, una famosa serial killer nota per la sua crudeltà e imprigionata per 25 anni. La donna accetta di collaborare con la polizia a una condizione: il figlio Damien Carrot, che non vede dal suo arresto e che ha interrotto ogni comunicazione con lei, sarà il suo unico contatto. Damien è diventato un poliziotto e non ha mai parlato con nessuno della madre, che tutti credono sia morta in un incidente aereo. Tuttavia, è costretto dalle circostanze ad accettarla, tenendo a bada una persona che considera un mostro.

Baptiste Severin, un funzionario pubblico apparentemente normale, è consumato da impulsi omicidi e sembra essere l'emulatore della Mantide. È in fuga e gli investigatori temono che agisca nelle prossime ore. Damien accusa Jeanne di aver controllato Severin a distanza per scopi personali. Ma Jeanne nega e fa di tutto per mettere Damien sulle tracce del fuggitivo. Alla fine Damien arresta Severin, ma quest'ultimo sa che Damien è il figlio di Jeanne e minaccia di rivelare il suo segreto agli altri poliziotti. Messo alle strette e deciso a trovare la prossima vittima di Severin, che potrebbe essere ancora viva, Damien non ha altra scelta che organizzare un confronto con Jeanne.

Ecco il promo della puntata, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

La sinossi della serie

Jeanne Deber è una famigerata serial killer che ha terrorizzato la Francia 25 anni prima degli eventi narrati e che esce dall'isolamento cui è sottoposta per aiutare le autorità a rintracciare un suo imitatore. La donna però accetta di collaborare con il sovrintendente Ferracci, il poliziotto che all'epoca era riuscito a catturarla, a una condizione: avere come interlocutore il figlio Damien, che è diventato poliziotto proprio per riscattare gli efferati crimini della madre.

Il cast

Carole Bouquet interpreta Jeanne Deber, soprannominata La Mantide. Ha preso parte a più di 40 film: glamour e sofisticata, in genere impegnata in ruoli da femme fatale o di personaggi alto-borghesi, ha dichiarato di essere stata immediatamente sedotta dal soggetto della miniserie. Oltre a Boquet, nel cast troviamo: Fred Testot, Manon Azem, Pascal Demolon, Frederique Bel, Jacques Weber, Robinson Stevenin.