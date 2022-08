La Grande Storia da stasera su Rai3: gli ultimi mesi di Hitler nella prima puntata

Stasera su Rai3 alle 21:20 riprende il racconto dei grandi eventi che hanno segnato la nostra storia collettiva con La Grande Storia, in onda con la nuova stagione. Per cinque puntate, Paolo Mieli andrà alla scoperta degli avvenimenti che hanno segnato la storia mondiale.

Nella prima puntata si approfondisce l'ultimo anno del Terzo Reich: gli ultimi undici mesi di combattimento, interminabili e decisivi, che dopo lo sbarco in Normandia saranno ancora necessari agli Alleati per sconfiggere Hitler e vincere la Seconda Guerra Mondiale in Europa. Nel giugno 1944 le truppe anglo-americane sbarcano sulla "fortezza Europa" e in poco tempo liberano Parigi, mentre l'Armata Rossa avanza in modo travolgente lungo i duemilaquattrocento chilometri del fronte orientale.

La Germania nazista è nella morsa, molti pensano che entro dicembre la guerra sarà finita. Invece Hitler, dal suo bunker, ordina di resistere a ogni costo, fino all'ultimo uomo. Saranno dunque necessari ancora lunghi mesi di battaglie terribili e di crimini di guerra efferati, di paure e di speranze, fino alla decisiva conquista di Berlino, nel maggio 1945.

"La Grande Storia" è un programma della direzione Cultura ed Educational della Rai.