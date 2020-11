La forma dell'acqua - The Shape of Water: stasera su Rai4 il film Premio Oscar di Guillermo del Toro

Stasera su Rai4, alle 21:20, arriva La forma dell'acqua - The Shape of Water, film diretto da Guillermo del Toro, che trasforma in fiaba l'immaginario fantascientifico americano degli anni '50 e '60.

Stasera su Rai4, alle 21:20, torna in TV La forma dell'acqua - The Shape of Water, film diretto nel 2017 da Guillermo del Toro, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra di Venezia e di ben 4 statuette, a fronte di 13 nomination, nella successiva cerimonia degli Oscar.

Una favolosa storia d'amore ambientata nell'America degli anni '60 sullo sfondo della Guerra Fredda. Elisa Esposito (Sally Hawkins) è muta e lavora come donna delle pulizie in un segretissimo laboratorio governativo. Intrappolata in una vita fatta di silenzio e isolamento, Elisa vede la sua esistenza cambiare per sempre quando insieme alla sua collega Zelda (Octavia Spencer) scopre uno strano esperimento non classificato che riguarda un misterioso uomo anfibio conteso tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Quella che per il cinema di genere del tempo era una mostruosa minaccia, diventa qui protagonista di un raffinato apologo sulla comprensione della diversità. Degno di nota anche il grottesco personaggio del colonnello Strickland, esaltato comandante della base, parente stretto degli antieroi militaristi del Dottor Stranamore, interpretato da un sempre istrionico Michael Shannon.

The Shape of Water: Sally Hawkins e Octavia Spencer in una scena del film

Osannato da critica e pubblico (che l'ha premiato con un incasso di quasi 200 milioni di dollari in giro per il mondo), La forma dell'acqua - The Shape of Water ha vinto moltissimi premi tra il 2017 e il 2018, ed è stato il grande trionfatore della notte degli Oscar del 2018, con 4 statuette portate a casa (Miglior film a Guillermo del Toro e J. Miles Dale, Miglior regista a Guillermo del Toro, Migliore scenografia a Paul D. Austerberry, Jeff Melvin e Shane Vieau, Migliore colonna sonora a Alexandre Desplat) a fronte di ben 13 candidature.