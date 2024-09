La Festa delle Offerte Prime torna l’8 e il 9 ottobre, ecco tutti i dettagli

Come in precedenza, pure quest'anno gli abbonati ad Amazon Prime potranno accedere ad alcune offerte esclusive con La Festa delle Offerte Prime, attesa per il mese di ottobre. I prodotti coinvolti sono tantissimi, come anche le possibilità di acquisto in questo senso. L'evento avrà inizio a partire dall'8 ottobre, dopo la mezzanotte dell'8 per essere precisi, trovando la sua conclusione nella mezzanotte del 9. Un'occasione del genere, ovviamente, potrebbe rivelarsi essere la "finestra" perfetta cui approfittare per tutti gli eventuali regali anticipati, magari in vista delle prossime feste, o anche semplicemente per qualche acquisto rimandato a lungo. I marchi coinvolti sono tantissimi. Approfittatene anche per fare scorta di prodotti essenziali di uso quotidiano.

La Festa delle Offerte Prime non coinvolgerà solamente l'Italia, ma anche Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. Trovate tutti i dettagli cliccando su questo indirizzo.

"Siamo pronti anche quest'anno per offrire a tutti i clienti Prime l'opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli. I nostri eventi di offerte sono pensati per creare ulteriori opportunità di risparmio beneficiando di tutti i vantaggi di Prime come le spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti", ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon.

Le offerte anticipate (i clienti Prime possono già approfittare da oggi di offerte esclusive selezionate su grandi marchi) a disposizione per la Festa delle Offerte Prime includono: Amazon Music Unlimited, Amazon Fashion e Amazon Fresh.

Inoltre Amazon offrirà ai clienti prezzi incredibili su prodotti selezionati di Hisense, Tommy Hilfigher, Philips, Salewa, Nivea e Jack & Jones e molti altri. Grazie al badge Made in italy e a quello Piccola Azienda, si possono supportare i marchi italiani e le migliaia di piccole e medie imprese. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su Amazon, se idoneo, e iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni per poter così risparmiare grazie all'evento di offerte, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi.