La Dottoressa Giordy, le nuove puntate da oggi su TimVision

Da oggi 3 novembre torna su TimVision, con due nuove puntate a settimana, il format originale Dottoressa Giordy con Chiara Giordano, veterinario per passione sempre pronta a prendersi cura di tantissimi animali nel suo ambulatorio immerso nel verde.

La Dottoressa Giordy non sarà sola, ma sarà assistita dalla sua squadra di collaboratori: Odette, esperta in comportamenti animali; Luca, specializzato in cani e atti; Giulia, per gli animali esotici e il Dott. Pet, che cura animali non convenzionali. Anche in questa seconda stagione la Dottoressa Giordy, in collaborazione con l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, cercherà una casa ai suoi piccoli amici a quattro zampe abbandonati.

Al fianco di Giordy ci sarà come sempre Rulof, lo youtuber tuttofare che realizzerà nella sua attrezzeria nuovi e interessanti progetti. A lui si aggiungono delle nuove amiche: Chiara, una chef per animali, Camilla, una stilyst per amici a 4 zampe e Laura, una sorprendente tolettatrice.