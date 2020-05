La dolce vita: il film di Federico Fellini stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda La dolce vita, a 60 anni esatti dalla vittoria della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Un omaggio a uno dei più grandi capolavori della storia del cinema che inaugura il ciclo "Federico Fellini, realista visionario" in onda sul canale RAI fino al 24 giugno.

La dolce vita è il film che più di tutti ha definito uno stile, un'epoca e un modo di vivere. Scritto con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi e con la collaborazione di Pier Paolo Pasolini, il film è la storia del giornalista Marcello che, conscio della propria vacuità, ricerca il senso dell'esistenza. Indimenticabili la colonna sonora di Nino Rota e i personaggi interpretati da Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Tra gli altri interpreti, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Laura Betti e Valeria Ciangottini.

Il film ha vinto nel 1960 il David di Donatello per la migliore regia, la Palma d'Oro, nel 1961 tre Nastri d'Argento e ha visto consacrato il proprio enorme successo internazionale nel 1962 con l'Oscar a Piero Gherardi per i costumi. La visione de La dolce vita come di tutti gli altri film in programma nel ciclo di Rai Movie sarà accompagnata da "Federico Fellini in Frames", brevi pillole sulla carriera del Maestro realizzate dall'Istituto Luce con prezioso materiale di repertorio: la premiazione a Cannes con la Palma d'oro a "La dolce vita", la consegna dell'Oscar per "8 ½", il dietro le quinte di numerosi film e molto altro.