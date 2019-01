La Compagnia del Cigno: la serie di Ivan Cotroneo stasera su Rai1!

Un gruppo di giovani talenti si ritrovano a condividere lo straordinario e difficile viaggio verso la crescita personale ed emozionale uniti dall'amore viscerale per la musica e da un patto d'amicizia. Inciampando, cadendo e rialzandosi capiranno che insieme si è più forti, che le difficoltà e la solitudine fanno parte della vita, ma che con il coraggio, la disciplina e la determinazione si possono superare tutti gli ostacoli e realizzare i propri sogni. La compagnia del cigno è una serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma i soggetti e le sceneggiature insieme a Monica Rametta, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. Sei prime serate in onda da lunedì 7 e martedì 8 gennaio su Rai1.

La storia di sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni, diversi per temperamento, estrazione sociale, provenienza, punti di forza e fragilità, che frequentano tutti il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ognuno di loro è un musicista di talento, ognuno di loro è costretto a misurarsi con la vita, la famiglia, le regole della disciplina e con un durissimo direttore d'orchestra, Luca Marioni, che pretende da loro il massimo, in una città com'è oggi Milano, che può dischiudere i sogni sul palcoscenico del mondo. I giovani protagonisti suonano strumenti diversi nell'orchestra del conservatorio, ma all'inizio della serie ognuno di loro è solo, concentrato nel coltivare un'ambizione che sembra soprattutto individuale. È proprio il Maestro Marioni, detto "il Bastardo", a costringerli a esercitarsi insieme, per dare supporto a uno di loro, Matteo, che viene da Amatrice e deve integrarsi nell'orchestra essendo stato ammesso a metà dell'anno. La vicinanza e l'affetto che i ragazzi iniziano a sperimentare nello stare insieme, li porterà a stringere un patto d'amicizia che si chiama "Compagnia del Cigno", in onore di Giuseppe Verdi, soprannominato il Cigno di Busseto, e a trovare nel confronto con gli altri, nella condivisione delle sofferenze ma anche delle gioie della musica, la forza per superare le prove più dure della vita e della loro adolescenza.

La compagnia del cigno è una serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma i soggetti e le sceneggiature insieme a Monica Rametta. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, la serie è composta di 12 episodi da 50 minuti che andranno in onda su Rai1 in sei prime serate dal 7 gennaio 2019. Una storia multilineare che sviluppa in parallelo le vicende personali e familiari di ogni giovane protagonista, mettendo a fuoco la durissima battaglia per il talento, a colpi di studio e di gavetta. I ragazzi della compagnia vivono seguendo il tempo della musica e lottano contro i desideri e le pulsioni più ingannevoli della loro età, ma anche contro le proprie famiglie che, attraversate dalle profonde insicurezze della modernità, da un lato li aiutano e li sostengono e dall'altro finiscono per danneggiarli.

Nel cast, oltre ai sette ragazzi interpretati da Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca e gli esordienti Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora, troviamo Alessio Boni nei panni del direttore d'orchestra Luca Marioni. Insieme a lui, attori d'eccezione come Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Angela Baraldi, Barbara Chichiarelli, con la partecipazione di Rocco Tanica, Giorgio Pasotti e Marco Bocci e lo straordinario ritorno di Giovanna Mezzogiorno in una serie tv.

Nella colonna sonora anche un brano di Mika intitolato Sound of an orchestra, scritta dal cantante proprio per la fiction Rai:

Qui vi racconto un po' di #SoundOfAnOrchestra...la mia nuova canzone per la #CompagniaDelCigno del mio amico @ivancotroneo1 https://t.co/fQVvyY6yk6 — MIKA (@mikasounds) January 3, 2019