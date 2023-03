La classe del 2007, su Prime Video in streaming da oggi

La classe del 2007, la nuova serie con protagonista Emily Browning, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 16 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati.

La classe del 2007, la nuova serie con protagonista Emily Browning, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 16 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La classe del 2007 è una serie tra la commedia e il drama su un'infinita riunione del liceo che farà mettere in gioco... la vita e la morte. Quando un'onda anomala apocalittica si abbatte sulla struttura durante la rimpatriata del liceo, a 10 anni dalla fine, un gruppo di donne dovrà trovare un modo per sopravvivere sulla parte dell'isola in cui si trovava il loro campus.

E incredibile a dirsi, non sarà tanto l'apocalisse la cosa a cui dovranno sopravviere, ma sarà il rapporto che si verrà a instaurare tra le ragazze... Nel cast troviamo Emily Browning - volto di Sucker Punch tra le altre cose, Megan Smart, Caitlin Stasey, Sarah Krndija, Claire Lovering, Emma Horn, Steph Tisdell, Sana'a Shaik, Chi Nguyen, Bernie Van Tiel, Rose Flanagan e Debra Lawrence. Alla regia Kacie Anning, proveniente direttamente dall'Australia, con all'attivo parecchi episodi di serie tv (Upload, The Other Guy, Hardball).