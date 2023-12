La Caserma 2 stasera su Rai 2, anticipazioni: Nuove sfide e nuove eliminazioni tra le reclute

Su Rai 2, questa sera, 10 dicembre alle 21:00, va in onda la quinta puntata de La caserma 2. Nel nuovo appuntamento, assisteremo a nuove prove e sfide tra le squadre con un rimescolamento che provocherà discussioni.

La Caserma quinta puntata

Quinta di addestramento: l'istruttore capo Renato Daretti apporta cambiamenti nella squadra dei Falchi, una decisione che provoca reazioni inaspettate tra le reclute.

È il momento di sfidarsi nella prima prova a squadre: il 'bonus' in questa occasione è talmente importante e sentito che i ragazzi provano a mettercela tutta per vincere. Dopo ogni prova, nella squadra sconfitta iniziano le polemiche.

Poi una serata allo spaccio, con le reclute che si divertono e alleggeriscono le tensioni degli ultimi giorni, ma al ritorno in camerata 'dimenticano' di trovarsi in una caserma. I giovanissimi devono anche cimentarsi in un'esercitazione a sorpresa nel cuore della notte.

Non rimane che l'esercitazione finale che decreta una squadra vincitrice e l'eliminazione di una recluta di quella sconfitta. L'istruttore capo Daretti dà inizio all'ultima settimana della caserma al termine della quale verranno elette la squadra vincitrice e la recluta migliore.

I protagonisti del docu-reality

La Caserma presenta una seconda stagione con 24 partecipanti, di cui 14 ragazzi e 10 ragazze, provenienti da diverse sfere della vita quotidiana.

I Nomi dei concorrenti

Sara Agri - Viterbo

Sabrina Armilato - Genova

Sofia Barbieri - Genova

Giada Campone - Firenze

Felice Cormio - Cerignola

Andrea Del Frate - Montecarlo (vicino Lucca)

Luca Di Stadio - Roma

Emanuele Ermini - Ariccia

Mariagrazia Fedele - Massafra (Taranto) - ma vive a Milano

Giovanni Fiorito - Salerno - ma vive a Milano

Oscar Frau - Cagliari

Enrico Garufi - Taormina

Andrea Gramiccia - Roma

Greta Lazzaroni - Rovetta

Edoardo Mattei - (informazione mancante)

Assen Pessina - Legnano (nato in Bulgaria, adottato)

Leyla Lulù Romano - Provincia di Enna

Lorenzo Toninelli - (informazione mancante)

Gabriele Verde - Civitavecchia (nato a Berlino, genitori pugliesi)

Stefano Vulcano - Provincia di Cuneo

Giorgia Yin - Treviso

Reclute Eliminate

Giorgia Cavalluzzo

Enrico Schenoni

Gli Istruttori

Renato Daretti: Capo istruttore, responsabile dell'addestramento

Giovanni Rizzo: Capo istruttore, affianca Daretti

Germano Capriotti: Istruttore

Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera: Aiuto Istruttori

Dove vedere La Caserma 2 e quante puntate sono

La Caserma 2 va in onda ogni domenica alle 21:00 su Rai 2, inoltre è possibile vedere il docu-reality anche in live streaming su RaiPlay, e sull'app tramite smart tv, tablet e smartphone. Il programma ci terrà compagnia per sei settimane, dal 12 novembre al 17 dicembre.