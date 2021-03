La casa di carta: Najwa Nimri aggredisce alcuni giornalisti (video)

Najwa Nimri ha aggredito alcuni giornalisti fuori dalla stazione di Madrid: la protagonista de La casa di Carta è stata criticata per aver indossato una mascherina in tulle durante la cerimonia dei Goya Awards 2021, gli Oscar spagnoli.

Lo scorso 6 marzo a Malaga sono stati assegnati i Goya Awards 2021. Najwa Nimri, nota in Italia per aver partecipato alle serie Netflix La casa di carta e Vis a vis, è salita sul palco del Teatro del Soho CaixaBank per introdurre i candidati al premio per la Miglior Canzone Originale indossando una mascherina in tulle, un velo che non ha nessuna validità in termini di protezione e prevenzione.

Gli spagnoli che stavano assistendo alla cerimonia si sono precipitati sui social per criticare l'ispettrice Alicia Sierra de La casa di Carta. Già in passato l'attrice era stata additata come negazionista per alcuni atteggiamenti e alcune dichiarazioni.

Di ritorno da Malaga, fuori la stazione di Madrid, la Nimri era attesa da alcuni giornalisti che, muniti di microfono e telecamere, le hanno fatto delle domande sia sulla cerimonia a cui aveva partecipato che sulla mascherina che aveva indossato. Le domande non sono piaciute a Najwa che si è rivolta ai giornalisti dicendo "Ma siete seri? Fate sul serio?". L'atmosfera si è subito riscaldata e Najwa Nimri ha mimato un calcio verso uno dei giornalisti, poi ha dato uno schiaffo verso una telecamera che la inquadrava in primo piano, per poi inveire contro una reporter mimando il gesto del pugno. Alla fine si è allontanata continuando ad urlare contro i giornalisti: "spegnetee quella cazzo di telecamera".

Più tardi Najwa Nimri si è scusata con i reporter ammettendo di aver sbagliato "Non ho giustificazione", ha detto, nonostante molti fan avessero preso le sue difese. "Il mio comportamento davanti alle telecamere l'altro giorno è stato deplorevole. Chiedo perdono, non ho scuse" ha scritto l'attrice su Twitter.