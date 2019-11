La caccia - Monteperdido: trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

La caccia - Monteperdido torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la seconda puntata, intitolata "La tempesta". La serie tv spagnola con Megan Montaner, in onda su Mediaset in prima TV per l'Italia, ha esordito la scorsa settimana con un buon risultato in fatto di ascolti (11.3% di share), che l'ha portata a un pareggio con Rai1.

La trama di oggi, 17 novembre, ci riporta a Monteperdido, dove continua la ricerca di Lucia. Alvaro Montrell, padre della ragazza, è il principale sospettato e verso la famiglia viene emanato un ordine restrittivo. Pablo chiede a Elisa di confermare il suo alibi, lei però decide di confessare tutto al sergente Sara Campos (Megan Montaner). Quando il padre scopre il tradimento di Elisa la aggredisce, costringendola infine alla fuga. Nel frattempo ad Alvaro viene revocato l'ordine restrittivo e viene a sapere che 5 anni prima, quando Ana e Lucia sono scomparse, Gaizka avrebbe potuto fornirgli un alibi ma non l'ha fatto: Alvaro lo affronta, Ana fugge impaurita di fronte alla scena di violenza.

Joaquin non può darsi per vinto: decide di mandare in TV un'intervista di Ana, offrendo una ricompensa a chiunque possa dargli notizie della figlia Lucia, ancora dispersa.

La caccia - Monteperdido, con la Megan Montaner de Il segreto, va in onda su Canale 5 la domenica in prima serata. Possibile seguire la seconda puntata anche in streaming, sulla piattaforma Mediaset Play, attraverso il sito o tramite l'app per dispositivi mobili e smart tv. Da domani l'episodio sarà disponibile per le repliche nella sezione on demand.