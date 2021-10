Kylie Jenner come Freddy Krueger, la sua linea make up stile Nightmare

Kylie Jenner ha recentemente annunciato l'uscita di una nuova linea make up in perfetto stile Nightmare, pubblicando delle foto ispirate al look di Freddy Krueger.

Martedì 5 ottobre 2021 Kylie Jenner ha postato una splendida foto sul suo profilo Instagram in cui indossa una tuta molto speciale, realizzata appositamente al fine di assomigliare alla pelle segnata dalle ustioni di Freddy Krueger. La manicure della star, visibile nell'immagine, è composta da lunghissime unghie metallizzate che ricordano il famigerato guanto artigliato dello slasher di Nightmare.

L'immagine è uno scatto promozionale per una nuova collaborazione di Kylie Cosmetics con Nightmare - Dal profondo della notte. Nelle sue Instagram Stories, la Jenner ha svelato il nome di tutti i prodotti della collezione, accompagnando la presentazione con una colonna sonora inquietante.

Kylie sfoggia anche delle ciglia finte nella foto che fanno fanno parte della stessa collezione: "Adoro le ciglia pre-tagliate, quindi ho deciso di realizzarne un modello speciale solamente per voi. Sono meravigliosamente morbide, hanno un aspetto incredibile e io adoro poter personalizzare le mie ciglia".

La collezione dell'imprenditrice e personaggio televisivo statunitense verrà lanciata il 12 ottobre: i nuovi prodotti di Kylie Jenner, come tutti sappiamo, tendono a esaurirsi rapidamente e, considerando che ci sono già milioni di fan di Freddy in coda, non c'è alcun dubbio: questa linea volerà dagli scaffali di kyliecosmetics.com molto più in fretta delle altre.