Krzysztof Penderecki, morto il compositore: le sue composizioni in Shining e L’esorcista

E' morto oggi Krzysztof Penderecki, compositore e direttore d'orchestra polacco conosciuto in tutto il mondo. E' stato uno dei punti di riferimento della musica contemporanea influenzando anche Jonny Greenwood, chitarrista e arrangiatore dei Radiohead.

Krzysztof Penderecki è morto a Cracovia, la notizia è stata data ai media polacchi dai suoi familiari. Era nato a Dębica il 23 novembre 1933. Aveva studiato pianoforte e violino al Conservatorio di Cracovia dove era entrato all'età di diciott'anni.

Penderecki è noto al grande pubblico per alcune sue composizioni usate nei film L'esorcista e Shining di Stanley Kubrick, che hanno contribuito ad aumentare la tensione dei film. Alfonso Cuarón ha usato la sua opera 'Threnodia per le Vittime di Hiroshima' nel film I figli degli uomini, la stessa è stata utilizzata anche nella Serie TV Twin Peaks del 2017. Le sue musiche le ritroviamo in numerose pellicole tra le quali Inland Empire di David Lynch, Je t'aime, je t'aime - Anatomia di un suicidio di Alain Resnais e Il Manoscritto trovato a Saragozza di Wojciech J. Has.

Il compositore polacco ha influenzato anche dei grandi personaggi della musica rock, era amatissimo da Jonny Greenwood dei Radiohead. Il chitarrista del gruppo inglese in un'intervista al Guardian ha detto di aver incontrato il compositore dopo un concerto "Gli ho stretto la mano come un fanboy triste". I due hanno collaborato insieme nella rivisitazione della Trenodia e la Polymorphia, due delle sue opere più' importanti.

Krzysztof Penderecki è noto per le sue sinfonie ispirate alla religione cristiana. In onore del Papa che veniva dalla sua terra compose il requiem "Chaconne". Tra le sue sinfonie più' note ed apprezzate c'è 'La Passione di Luca' ispirata al modello delle 'Passioni di Bach'.