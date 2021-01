Kristy Swanson sostiene Donald Trump: "Cancellatemi dai film di John Hughes"

Kristy Swanson ha preso decisamente male la petizione organizzata su Twitter con l'obiettivo di chiedere la rimozione in digitale di Donald Trump da Mamma, ho riperso l'aereo e, per dimostrare la sua fedeltà all'ex presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato di voler essere cancellata da Bella in rosa e Una pazza giornata di vacanza.

Una foto di Kristy Swanson

Attraverso un post condiviso su Twitter, Kristy Swanson si è scagliata contro la richiesta degli utenti di rimuovere in digitale il personaggio di Donald Trump da Mamma, ho riperso l'aereo e ha dichiarato di schierarsi dalla parte dell'ex presidente chiedendo di essere cancellata da Bella in rosa e Una pazza giornata di vacanza. L'attrice ha dichiarato: "Se la Cancel Culture ha davvero in mente di rimuovere Donald J. Trump da Mamma, ho riperso l'aereo, allora io, in supporto del mio Presidente, vorrei essere rimossa da Bella in rosa e da Una pazza giornata di vacanza".

In Mamma, ho riperso l'aereo, Donald Trump appariva nei panni di sé stesso dentro la hall del suo Plaza Hotel, ai tempi in cui il film veniva girato. In moltissimi su Twitter (Macaulay Culkin incluso) hanno chiesto la rimozione in digitale del suo personaggio. Kristy Swanson, invece, è nota per aver recitato in Buffy - L'Ammazza Vampiri del 1992 e nei due film scritti e diretti da John Hughes.

Purtroppo, da supporter di Donald Trump, Kristy Swanson non è nuova a uscite del genere. Nel 2019, l'attrice ha dichiarato di appartenere al mondo del Make America Great Again dal 1969 e di essere assolutamente d'accordo con l'idea di Trump di dare vita a un muro di protezione per gli Stati Uniti. Come riporta USA Today, l'interprete ha affermato: "Abbiamo bisogno di un muro sicuro, di tecnologia, droni e molto altro ancora. Abbiamo bisogno di tutto ciò!".