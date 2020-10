Kristen Bell sulla ricaduta del marito Dax Shepard: "Continuerò a stargli accanto"

Kristen Bell ha dichiarato che suo marito Dax Shepard sta "andando alla grande" dopo aver annunciato di essere ricaduto nella dipendenza da oppiacei dopo aver trascorso 16 anni da sobrio.

Durante l'episodio odierno del The Ellen DeGeneres Show, Kristen Bell ha detto che suo marito Dax Shepard ora sta meglio grazie ai nuovi limiti che la coppia si è fissata. "In realtà sta andando davvero alla grande. Ognuno deve fare i conti con i propri demoni", ha detto l'attrice. "A volte i demoni sono ansia e depressione. A volte riguarda l'abuso di sostanze". A settembre, in un episodio del suo podcast Armchair Expert, Shepard aveva rivelato di aver avuto una ricaduta nell'abuso di oppiacei a seguito di un incidente in moto. Ha spiegato che il suo comportamento è ricominciato ed è peggiorato proprio a causa delle sue ferite. All'inizio di quest'anno, dopo essersi rotto la mano in un incidente con il Quad e aver subito ulteriori ferite durante un altro incidente in moto, l'attore ha detto di aver iniziato ad acquistare le proprie pillole. Ha poi iniziato a mentire alle persone intorno a lui, e questo lo ha spinto a capire che aveva bisogno nuovamente di aiuto.

L'attrice di The Good Place ha aggiunto che uno dei punti di forza di Shepard è la sua volontà di evolversi sempre: "La cosa che amo di più di Dax è che è stato in grado di dirmelo e aggiungere 'Abbiamo bisogno di un piano diverso'. Il piano era questo: se deve assumere farmaci per qualsiasi motivo, devono somministrarglieli. Ma lui ha detto 'Abbiamo bisogno di un piano più forte'".

Shepard le aveva detto che stava lottando perché sentiva di volerne di nuovo abusarne, ammettendo che stava "vacillando". "Ma lui è dipendente dall'evoluzione di se stesso", ha detto Bell ad Ellen. "Era tipo 'Non voglio mettere nuovamente a rischio questa famiglia, invece l'ho fatto, quindi mettiamo di nuovo a posto le cose per assicurarci che non accada di nuovo'". Oltre ad elaborare un nuovo piano, Bell ha rivelato che lei e Shepard stanno tornando in terapia e che continuerà a stare al suo fianco. "Continuerò a stargli accanto perché ne vale davvero la pena" ha aggiunto l'attrice.

Ricordiamo che i due attori sono legati dal 2007 ed hanno due figlie, Lincoln Bell Shepard e Delta Bell Shepard, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2014.