Kobe Bryant: Beyoncé, Vanessa e 20mila persone per l’omaggio al campione

Kobe Bryant è stato salutato da Beyoncé ed altre stelle dello spettacolo nel 'A Celebration of life'. Vanessa, presente anche lei alla cerimonia, ha deciso di fare causa società proprietaria dell'elicottero.

Ieri Los Angeles ha voluto rendere un nuovo omaggio a Kobe Bryant e la figlia Gianna, morti il 26 gennaio a causa di un tragico incidente in elicottero. Più di ventimila persone si sono radunate allo Staples Center di Los Angeles, tra di loro stelle del basket, dello spettacolo e la moglie Vanessa.

A Celebration of life è iniziato con un'esibizione di Beyoncé che ha cantato "XO,", invitando il pubblico ad unirsi a lei "sono qui perché amo Kobe - ha detto - e questa era una delle sue canzoni preferite".

Jimmy Kimmel ha poi invitato Vanessa a salire sul palco, accolta da una vera standing ovation. "Non posso immaginare la vita senza Gigi, non potrò dirle quanto è bella il giorno del suo matrimonio - ha detto tra le lacrime poi parlando del marito ha rivelato il suo ultimo messaggio - prima di morire mi aveva mandato un messaggio, voleva che passassimo un poco di tempo insieme, solo io e lui, non ci siamo riusciti, ci rivediamo tutti in Paradiso".

Sul palco sono saliti grandi campioni dello sport, tra questi Michael Jordan, che non è riuscito a trattenere le lacrime "Quando Kobe è morto, è morto un pezzo di me. E se adesso guardo tutti voi, penso che sia morto un pezzo di tutti noi. Per favore riposa in pace fratellino mio".

Più tardi Alicia Keys ha incantato il pubblico con la sua esibizione al pianoforte di 'Sonata al chiaro di luna' di Beethoven che Black Mamba aveva imparato per dedicare alla moglie.

Proprie in queste ore, si è saputo che Vanessa ha deciso di fare causa alla società proprietaria dell'elicottero su cui hanno perso la vita il marito e la figlia. La signora Bryant è convinta che il pilota abbia preso la decisione sbagliata alzandosi in volo nonostante le condizioni meteo proibitive.