Kevin Spacey torna al cinema: quando uscirà il nuovo film?

Il premio Oscar Kevin Spacey è stato assolto qualche giorno fa dal tribunale di Londra nel processo che lo vedeva imputato per violenza e molestie sessuali. L'attore è stato dichiarato non colpevole di aver aggredito sessualmente quattro uomini.

I fan di Spacey ora si chiedono quando la star tornerà sul grande schermo. Da quando è stato accusato di molestie sessuali, l'attore ha diradato le sue apparizioni ma ultimamente pare che qualcosa si stia muovendo. Nel thriller Peter Five Eight, Spacey interpreta il ruolo del protagonista a distanza di cinque anni dall'ultima volta mentre nel novembre 2022 era stato annunciato un suo ingaggio nel film Control, per una parte esclusivamente vocale.

Il regista Gene Fallaize aveva dichiarato di non essere preoccupato per le accuse rivolte a Spacey e pochi giorni fa ha annunciato che il film potrebbe essere distribuito nel Regno Unito e negli Stati Uniti entro fine anno. Strath Hamilton, CEO di TriCoast Worldwide, ha dichiarato di essere in trattativa per garantire la distribuzione del film nei cinema a dicembre.

In Control, Kevin Spacey presterà la propria voce al cattivo del film che prenderà il controllo di un'auto. L'attore aveva negato nove delle accuse di violenza sessuale comprese tra il 2001 e il 2013. Rivolgendosi ai giornalisti, Spacey aveva dichiarato al termine del processo:"Vorrei dire che sono enormemente grato alla giuria per aver dedicato del tempo ad esaminare tutte le prove e tutti i fatti, attentamente, prima di prendere una decisone. Sono onorato del verdetto".