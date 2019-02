Kevin Spacey: richiesta l'archiviazione per uno dei reati!

Kevin Spacey è stato recentemente accusato da un tribunale del Massachusetts di molestie sessuali e percosse, per le quali si è dichiarato innocente, ma sta anche combattendo un altro capo d'accusa dopo un incidente in California, per il quale è stata richiesta l'archiviazione.

Secondo l'Hollywood Reporter, gli avvocati di Kevin Spacey hanno richiesto l'archiviazione di una denuncia, in cui un massaggiatore - rimasto anonimo - ha dichiarato di essere stato costretto ad afferrare i genitali dell'attore durante un trattamento a Malibu. Nell'intervento, gli avvocati hanno affermato che è proprio l'attore la parte vulnerabile alle minacce e alle invasioni della privacy, e quindi ha il diritto di sapere il nome della persona che l'ha accusato. Il caso è stato portato davanti a una corte federale, il che vuol dire che nel caso in cui la corte dovesse accogliere la richiesta si creerebbe un precedente complesso.

Lo scorso dicembre Kevin Spacey era tornato sui social media a sorpresa condividendo un video in cui interpreta nuovamente il personaggio di Frank Underwood per parlare della sua uscita di scena nella serie House of Cards e delle accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte. L'attore ha dichiarato:

"So cosa volete. Sicuramente avete provato a separarci ma quello che abbiamo è troppo forte, troppo potente. In fondo abbiamo condiviso tutto. Vi ho raccontato i miei segreti più profondi e oscuri. Vi ho mostrato esattamente di cosa sono capaci le persone. Vi ho sconvolto con la mia onestà. Vi ho messo alla prova e vi ho fatto pensare. E vi siete fidati di me, anche se sapevate che non dovevate farlo. Quindi non è finita, non importa ciò che dicono tutti, e poi so cosa volete. Volete che ritorni".