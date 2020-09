Kevin Spacey, nuove accuse di molestie sessuali su due minori, negli anni '80

Nuove accuse di molestie sessuali sono state rivolte contro Kevin Spacey, citato in giudizio da due uomini che affermano di essere stati aggrediti sessualmente dall'attore negli anni '80, quando erano ancora minorenni.

Kevin Spacey in una sequenza di 21

Non sembra intravedersi la luce il fondo al tunnel che negli ultimi anni sta attraversando Kevin Spacey. L'interprete di American Beauty è stato infatti citato in giudizio da due uomini che dichiarano di essere stati molestati da lui molto tempo fa. Il primo denunciante è l'attore Anthony Rapp, che già in precedenza aveva detto che Spacey "ha cercato di sedurlo" decenni fa, quando aveva solo 14 anni. Rapp ha affermato che Spacey, allora ventiseienne, lo invitò ad una festa in un appartamento e lo mise sul letto, dopodiché gli si arrampicò sopra e iniziò a toccarlo, prima che Rapp fosse in grado di "dimenarsi".

Il secondo uomo è un altro attore ma è identificato solo con le iniziali C.D. Lui dichiara di aver incontrato Spacey nel 1981, quando aveva 12 anni ed era uno studente del corso di recitazione di Spacey. Secondo la denuncia, come riportato da The Wrap, i due si sono nuovamente incontrati quando C.D. aveva 14 anni: a quel punto Spacey lo invitò nel suo appartamento dove C.D. dice di aver fatto sesso anale e sesso orale con lui.

Secondo la denuncia, i due hanno avuto rapporti sessuali in diverse altre occasioni, ma nel loro ultimo incontro, C.D. dice che Spacey ha tentato di fare sesso anale con lui che, dopo aver detto "no" più volte, è riuscito a liberarsi e fuggire dall'appartamento. Secondo la causa, sia Rapp che C.D. hanno subito danni psicologici, tra cui un "grave disagio emotivo, umiliazione, paura, rabbia, depressione e ansia", conseguenze degli abusi di Spacey.

Alla fine dell'anno scorso, Spacey ha risolto una causa per violenza sessuale con un massaggiatore non identificato che aveva detto che l'attore lo aveva costretto a toccarsi i genitali due volte durante una sessione di massaggio a Malibu. L'uomo è morto all'inizio del 2019 per cause non rivelate, secondo il suo avvocato.

Spacey è anche indagato da Scotland Yard riguardo sei denunce di molestie e aggressioni sessuali che sarebbero avvenute a Londra mentre l'attore era direttore artistico dell'Old Vic Theatre dal 2004 al 2015.