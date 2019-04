Ken Kercheval, morto l'attore di Dallas: fu il rivale di Larry Hagman

Ken Kercheval, l'interprete di Cliff Barnes nella serie Dallas, è morto all'età di 83 anni.

La conferma della triste notizia è stata data da un portavoce della Frist Funeral Home di Clinton, Indiana, città in cui la star del piccolo schermo era nata e dove aveva trascorso gli ultimi anni.

Barnes era il petroliere che nella soap opera della CBS si scontrava con J.R. Ewing, l'iconico personaggio interpretato da Larry Hagman. Kercheval, come il suo collega, era apparso in tutte le quattordici stagioni dello show andato in onda dal 1978 al 1991 e aveva ripreso il ruolo nella reunion andata in onda nel 1996, in quella del 2004 e nel revival trasmesso da TNT dal 2012 al 2014.

Kercheval era stato impegnato anche come regista di Dallas in occasione di due puntate della tredicesima e quattordicesima stagione.

Negli anni Sessanta Ken ha recitato in numerosi spettacoli teatrali a Broadway e in film come Network, diretto da Sidney Lumet, e F.I.S.T.. L'attore è stato poi particolarmente attivo nel settore televisivo con ruoli in CHiPs, Love Boat, La signora in giallo ed E.R..

Ken Kercheval era nato il 15 luglio 1935 a Wolcottville, Indiana, e cresciuto nell'area di Clinton, trasferendosi poi a New York per studiare recitazione e debuttare nel mondo dello spettacolo.

L'attore, nel 1994, aveva rivelato di aver dovuto sottoporsi a un'operazione a causa di un cancro ai polmoni.