Il prossimo film di Kelly Reichardt sarà The Mastermind

Secondo un annuncio di Production Weekly, Kelly Reichardt si sta preparando per il suo prossimo film.

La regista dirigerà The Mastermind, le cui riprese si svolgeranno in Ohio tra il 14 ottobre e il 22 novembre. Ulteriori dettagli sul cast e sulla trama sono al momento ancora sconosciuti.

L'ultimo film della Reichardt, Showing Up del 2022, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes. Se The Mastermind verrà effettivamente girato in autunno, la regista potrebbe tornare alla Croisette la prossima estate con questo titolo.

La carriera della regista

Lo stile della Reichardt è uno stile minimalista-realista che potrebbe allontanare gli spettatori mainstream, caratterizzato da molte riprese lunghe, dialoghi ridotti e una drammaturgia minimalista. I personaggi dei suoi film vivono ai margini della società.

Tra i suoi titoli più acclamati della Reichardt figurano First Cow, Wendy and Lucy, Old Joy, Meek's Cutoff, Certain Women e Night Moves. First Cow è stato giudicato come il miglior film del 2020 per il Florida Film Critics Circle. Inoltre, nel 2022 Reichardt ha ricevuto il Pardo d'onore Manor al Locarno Film Festival.

Michelle Williams ha interpretato l'ultimo film diretto dalla regista, Showing Up, la storia di una scultrice che si prepara all'inaugurazione di una nuova mostra. La giovane sarà però in difficoltà nel trovare l'equilibrio tra i drammi che avvengono nella sua famiglia e mentre si relaziona con i suoi amici, e la sua dimensione artistica. Gli eventi si svolgono nel corso di una settimana che metterà alla prova Lizzie, impegnata a ultimare le opere da proporre nell'esposizione, ad affrontare il padrone di casa che non risolve il problema della mancanza di acqua calda nel suo appartamento, e a gestire l'ansia riguardante il suo futuro nel campo dell'arte.

Showing Up è la quarta collaborazione tra l'attrice feticcio Michelle Williams e la regista, dopo Wendy e Lucy, Meek's Cutoff e Certain Women.