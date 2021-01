Kelly McGillis: l'attrice di Top Gun ha fatto coming out nel 2009

Nell'aprile 2009 Kelly McGillis, protagonista di Top Gun, si è dichiarata omosessuale durante un'intervista con SheWired. L'anno successivo l'attrice ha sposato Melanie Leis, sua compagna da oltre dieci anni; anche questa storia però è finita e le due hanno divorziato nel 2011.

Kelly McGillis oggi

Durante l'intervista la McGillis ha detto di aver compreso la natura della sua sessualità attraverso un lungo processo iniziato all'età di 12 anni; in seguito, col passare del tempo, ha tentato di superare la convinzione che Dio la stesse punendo per la sua omosessualità.

L'attrice ora ha 63 anni, due figli adulti e sembra essere completamente a suo agio con se stessa e con la sua natura. Durante un'intervista recente ha anche parlato di Hollywood e di quanto si sia progressivamente allontanata dall'industria che un tempo l'aveva resa una star internazionale.

Top Gun: Tom Cruise e Kelly McGillis in una immagine pubblicitaria del film

"Il cinema è un mondo davvero strano. Non sono più in contatto con nessuno. Le mie priorità non sono più quelle di quando stavo a Hollywood. Mi piace recitare, lo faccio anche a teatro e in tv, ma il cinema non mi interessa più. La fama non mi interessa più, mi sono tolta un peso col mio coming out anni fa e ora voglio solo essere me stessa." Ha dichiarato la McGillis.