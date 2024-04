Keeper of the lost cities: Warner Bros adatta in un film la saga fantasy per ragazzi

Warner Bros ha ottenuto i diritti cinematografici della saga fantasy young adult Keeper of the lost cities, scritta da Shannon Messenger.

Warner Bros Pictures ha trovato la sua nuova saga fantasy per ragazzi da adattare per il grande schermo: lo studio ha infatti ottenuto i diritti cinematografici di Keeper of the Lost Cities, la serie di libri scritti da Shannon Messenger.

Nel team della produzione ci sarà Emma Watts, in passato già nel team di progetti come Maze Runner e Deadpool.

Cosa racconta la saga

Tra le pagine dei romanzi che compongono la saga Keeper of the Lost Cities si racconta la storia di Sophie, una ragazzina dotata di poteri telepatici che deve capire chi è e il motivo per cui è la chiave per entrare in un mondo parallelo. La giovane deve riuscirci prima che delle forze oscuri identifichino prima di lei la risposta e mettano a rischi entrambi i mondi.

Attualmente Messenger, che sarà coinvolta come produttrice nella realizzazione del film, ha scritto nove romanzi della saga. I libri hanno venduto oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo e la storia proseguirà a novembre con Unraveled, romanzo ancora inedito.

Da Hunger Games a Insurgent, l'invasione young adult: 10 regole non scritte di un fenomeno cinematografico

Warner Bros, in passato, ha portato al successo globale la saga di Harry Potter, prossimamente di nuovo sugli schermi con una serie televisiva che dovrebbe adattare in modo più fedele rispetto ai film i libri scritti da J.K. Rowling.

Lo show dovrebbe debuttare nel 2026 e la scrittrice è coinvolta nella ricerca dell'autore giusto a cui affidare la guida dello show insieme a Casey Bloys, CEO di HBO e Max Content, e Channing Dungey, a capo di Warner Bros TV Group. Le prime fasi delle selezioni si sono svolte a Los Angeles e poi a Londra.

In corsa per il compito di scrivere la sceneggiatura sembra ci siano Francesca Gardiner, Tom Moran e Kathleen Jordan.