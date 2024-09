Kate Winslet sente la pressione di chi la invita a debuttare alla regia: "Perché tutti me lo chiedono?"

Kate Winslet avrà un futuro da regista? La star di Titanic e Avatar ha raccontato di sentirsi particolarmente pressata da diversi anni sulla possibilità di iniziare anche una carriera da regista e pensa che potrebbe essere arrivato il momento.

Intervenuta al podcast How To Fail con Elizabeth Day, Winslet ha aperto alla possibilità e sta lentamente iniziando a sentire che è suo dovere, nei confronti delle donne a Hollywood, fare il suo debutto alla regia cinematografica.

Cambiare la cultura

"Molte persone sul set, con cui lavoro e che mi conoscono bene, che si tratti di attori o membri della troupe, mi chiedono perché non dirigo. E chiedo per favore di smettere di dirlo. Mi chiedo perché tutti continuano a dirlo" ha spiegato Winslet.

Kate Winslet in una scena di Lee

L'attrice però sembra propensa ad abbracciare questa possibile nuova avventura:"Ma più non lo faccio ora, con la necessità di cambiare la cultura, più mi sembra di deludere le altre donne non facendolo. Inizio a sentire questa cosa in modo piuttosto forte. Più di noi donne lo fanno più altre donne saranno ispirate a farlo a loro volta" ammette.

Nel futuro prossimo non ci sono progetti di regia per Kate Winslet anche se comprende il lato tecnico della produzione e ha abbastanza esperienza per dirigere gli attori. L'attrice non ha lavorato come produttrice fino a quando non ha compreso quel ruolo, e ora vorrebbe compiere lo stesso percorso per la regia.

"Non farò mai qualcosa a meno che non sappia davvero come farla correttamente, quindi credo che con la produzione fossi arrivata a quel punto" ha spiegato la star.

Tra i primi lavori come produttrice di Kate Winslet ci sono le serie tv Omicidio a Easttown e The Regime, oltre al film di Ellen Kuras, Lee, nel quale recita nel ruolo della fotoreporter Lee Miller.