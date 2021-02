Kate Winslet si è nascosta in auto durante le riprese di una scena intima di Mare of Easttown

Kate Winslet ha parlato di Mare of Easttown ed ha ricordato di quando si è nascosta in auto per aiutare la collega Angourie Rice durante le riprese di una scena intima, ammettendo di avere un grande rimpianto al riguardo.

Kate Winslet nella prima foto di Mate of Easttown

Questa settimana HBO ha annunciato la data di uscita di Mare of Easttown, la nuova serie TV che vedrà protagonisti Angourie Rice, Evan Peters e Kate Winslet. Proprio quest'ultima ha di recente ammesso di aver aiutato in prima persona la sua giovane co-collega, Rice, durante le riprese di una scena intima sul set dello show creato da Brad Ingelsby. L'attrice ha inoltre espresso il rammarico di non aver mai avuto nessuno disposto ad aiutarla allo stesso modo.

Intervenuta nel podcast How I Found My Voice, la star di Titanic ha ricordato quando si è infilata nel bagagliaio di un'automobile al fine di supportare la sua collega impegnata in una scena di sesso in macchina, poiché Rice non aveva ricevuto alcun consiglio da parte di professionisti per sentirsi a proprio agio nella scena. Kate Winslet ha infatti spiegato: "Siccome non c'erano vestiti che venivano tolti nella scena, non hanno preso in considerazione l'idea di assumere un coordinatore di intimità. Allora ho avuto la sensazione che fosse nervosa". La stessa Rice l'ha ringraziata per essere riuscita a leggere tra le righe, definendo il suo aiuto un "enorme sollievo". Winslet ha poi aggiunto: "Ho detto a Rice che ci sarei stata, che sarei rimasta e che non avrei lasciato il set in quel momento". Per supportare al meglio l'attrice, Kate si è messa proprio al centro della scena: "Mi sono messa nel bagagliaio della macchina. Sapevo che avrebbe fatto sentire meglio entrambi il fatto di avere una persona in grado di alzare la mano e fermare tutto se qualcuno non si fosse sentito più a suo agio".

Parlando dalla sua esperienza diretta e di quanto una scena del genere possa essere scoraggiante per un attore, Kate ha ammesso di non avere avuto l'opportunità di contare su un coordinatore di intimità sul set di Ammonite, poiché il film è stato girato nel 2019. "A volte anche i registi non si sentono a proprio agio nel comunicare con gli attori riguardo le scene più intime, anche se si tratta solo di baci. È interessante il fatto che non abbiamo avuto coordinatori per Ammonite e penso che sia in parte perché era il 2019 e la figura dei coordinatori non era ancora così diffusa sui set cinematografici".

L'attrice ha comunque ricordato di essersi sentita a suo agio mentre girava scene intime con la sua co-protagonista Saoirse Ronan, il che l'ha aiutata a girare con sicurezza senza alcun aiuto. "Saoirse ed io eravamo abbastanza fiduciose riguardo quello che volevamo fare con i personaggi in quelle scene intime. Ci siamo prese cura l'una dell'altra e questo ci ha fatto sentire meglio". Winslet ha infine detto che avrebbe voluto qualcuno a sua disposizione per i suoi film precedenti: "Mi sarebbe piaciuto avere questi coordinatori in passato o anche solo qualcuno a cui dire 'Puoi chiedergli di non mettere le mani lì?' che invece per me poteva risultare piuttosto imbarazzante".

Mare of Easttown debutterà in anteprima su HBO il 18 aprile 2021.