Kate Beckinsale attacca il Daily Mail per un articolo che la riguarda: "Rimuovetelo, è falso!"

Mercoledì la redazione del Daily Mail ha pubblicato un pezzo con il titolo:"Kate Beckinsale si apre sul periodo 'difficile' che sta attraversando con il cancro di sua madre". Un articolo che ha mandato su tutte le furie l'attrice, che ha subito attaccato il tabloid.

Kate Beckinsale ultimamente ha dovuto difendersi anche dagli attacchi degli hater per i contenuti che pubblica sul proprio account social, ricevendo il sostegno di Britney Spears che ha inviato un messaggio di solidarietà all'attrice.

Dopo l'uscita del pezzo, Beckinsale è intervenuta con una lunga dichiarazione su Instagram nella quale smentisce di aver mai conosciuto o incontrato il giornalista Richard Eden:"Non lo conosco e certamente non parlerei con il Daily Mail o qualsiasi altro tabloid di qualcosa di così personale che nemmeno me come persona. Richard Eden non era a questo evento nonostante abbia lasciato intendere di esserci stato e di aver parlato con me".

Kate Beckinsale in una sequenza di Underworld

L'attrice ha raccontato di essere stata presa alla sprovvista con domande personali mentre si trovava sul red carpet di un evento di beneficenza. Beckinsale ha definito i giornalisti del tabloid ossessionati nel tentativo di farla passare come una persona malata e sofferente, nonostante si sia ripresa dal malessere accusato qualche settimana fa.

"Il Daily Mail è stato contattato dai miei rappresentanti e gli è stato chiesto di rimuovere questo articolo che è totalmente falso, che in qualche modo rende mia madre responsabile di un problema di salute che mi ha colpito quattro giorni dopo il funerale di mio padre. Hanno rifiutato più volte. È irresponsabile e crudele, e causa angoscia, e sono stati informati di questo. È ora di smettere di usare i tumori e i lutti delle persone reali come una sorta di opportunità per denigrare le donne" ha ribadito l'attrice.

A maggio, Kate Beckinsale ha raccontato di aver trascorso sei settimane in ospedale a marzo per diversi problemi di salute.