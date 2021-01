Juventus-Napoli di Supercoppa Italiana, stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca Juventus-Napoli di Supercoppa Italiana: la partita sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai1, dalle 21:00, c'è Juventus-Napoli, partita valida per l'assegnazione della Supercoppa Italiana, che sarà trasmessa in diretta da Reggio Emilia, dal Mapei Stadium.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Juventus-Napoli anche in streaming. La partita si gioca tra la vincitrice dello scudetto, la Juventus, e la vincitrice della Coppa Italia, il Napoli. La Juventus ha alzato la coppa ben otto volte, il Napoli si è aggiudicato il trofeo due volte. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Paolo Valeri coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Del Giovane, mentre il quarto uomo sarà Mariani.

Var ed Avar saranno rispettivamente Di Bello e Paganessi.

La telecronaca della partita sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con il contributo da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, che realizzeranno anche le interviste del pre e del post partita. Il tutto sarà gestito dallo studio, realizzato all'interno del Mapei Stadium, nel quale Enrico Varriale sarà affiancato da due grandi ex, uno per parte: Claudio Marchisio, che già fa parte della squadra Rai in maglia azzurra, e la new entry Paolo Cannavaro, 240 presenze e 8 reti con la maglia del Napoli, prima di chiudere la carriera da calciatore proprio a Reggio Emilio, con i colori nero-verdi del Sassuolo.

La RAI detiene i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, il calendario fittissimo prevede che la settimana prossima le squadre che hanno passato il precedente turno di Coppa Italia tornino in campo per affrontarsi per gli incontri validi per i quarti di finale.