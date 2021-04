Juventus-Napoli, il recupero della 3a giornata di Serie A in onda oggi: dove vederla in TV e in streaming

Juventus-Napoli è la partita di recupero della 3a giornata del campionato di calcio di Serie A in programma oggi alle 18:45. Dove vedere l'incontro che mette in palio punti importanti per la prossima Uefa Champions League? Si potrà con l'abbonamento a SKY, ma scopriamolo nel dettaglio.

Dove vederla in TV

Il calcio d'inizio all'Allianz Stadium di Torino è previsto per le ore 18:45. Juventus-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 254. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani mentre il commento tecnico è affidato all'ex calciatore del Brescia e dell'Inter Daniele Adani. Il pre e post partita sarà presentato da Marco Cattaneo, con lui in studio ci saranno Stefano De Grandis e Massimo Ambrosini.

In questa stagione le due squadre si affrontano per la terza volta, nella finale di Supercoppa hanno vinto gli uomini di Pirlo, nella precedente partita di campionato sono stati gli uomini allenati da Gennaro Gattuso ad avere la meglio. Oggi le due squadre sono al quarto posto con lo stesso numero di punti.

Dove vederla in streaming

La partita Juventus-Napoli può essere vista in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.