Juventus-Lione di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 21:00 va in scena Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Juventus-Lione va in scena stasera alle 21:00, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming, grazie a Mediaset e SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Juventus-Lione si gioca all'Allianz Stadium a Torino, i bianconeri non potranno avere l'apporto del pubblico perché l'incontro è a porte chiuse. La partita di andata si concluse con il risultato di 1 a 0 per i francesi, la Juventus dovrà cercare di non prendere goal altrimenti sarà costretta a vincere con due reti di scarto.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Juventus-Lione in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00, con la a telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre).

Dove vederla in streaming

Juventus-Lione può essere seguita in streaming gratis sul proprio computer grazie a Mediaset Play, il portale multimediale di Mediaset. L'incontro potrà essere visto in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky