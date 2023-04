Juventus-Inter: dove vederla in TV, streaming e probabili formazioni

Juventus-Inter è la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia: ecco come seguirla in televisione, in streaming e le probabili formazioni.

Penultimo atto della Coppia Italia, stasera 4 aprile si gioca la prima delle due semifinali tra Juventus-Inter. Nel campionato in corso il bilancio è favorevole ai bianconeri che hanno vinto entrambi gli scontri. Ecco come seguire la partita in televisione, in streaming e le probabili formazioni.

Juventus-Inter in televisione

Juventus-Inter si gioca stasera 4 aprile 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. La telecronaca è stata affidata a Massimo Callegari, il commento tecnico sarà di Massimo Paganin

Juventus-Inter streaming

Juventus-Inter si potrà seguire in streaming gratuito collegandosi tramite app o computer su Mediaset Infinity.

Juventus-Inter probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.