Juventus e Roma in Europa League, Lazio e Fiorentina in Conference League: ecco dove vedere le partite di oggi

Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina affrontano le avversarie che il calendario della Europa League e della Conference League mette loro contro oggi, 23 febbraio 2023, nel ritorno dei play-off. Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Europa League

Nantes-Juventus inzia alle 18:45 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 253. La telecronaca su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Federico Zancan e Giancarlo Marocchi sono le voci di Sky. L'incontro di andata è terminato 1-1. Il pareggio obbliga le squadre a cercare la vittoria.

Roma-Salisburgo inzia alle 21:00 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere in chiaro su TV8 e per gli abbonati a Sky sui canali Sky sport 201 e Sky Sport 252. Telecronisti su DAZN sono Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti sono i telecronisti di Sky e TV8. Nell'incontro d'andata la Roma si è imposta per 0-1 sul campo del Salisburgo.

Conference League

Cluj-Lazio inzia alle 18:45 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali Sport Football 203 e Sky Sport 254. Telecronisti su DAZN sono Ricky Buscaglia e Marco Parolo. Su Sky Sport la partita sarà raccontata da Maurizio Compagnoni. All'andata la Lazio si è imposta allo Stadio Olimpico per 1-0.

Fiorentina-Braga inzia alle 21:00 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. In televisione si potrà vedere su Sky sui canali Sport Football 203 e Sky Sport 255. DAZN ha affidato la telecronaca a Edoardo Testoni e Manuel Pasqual. Paolo Ciarravano e Nando Orsi saranno le voci di Sky. I Viola all'andata si sono imposti in trasferta sul campo avversario con un netto 4-0.